Por Leandro Mazzini | 12 de julho de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A novela da disputa pela Eldorado Brasil Celulose entre a brasileira J&F e a indonésia Paper Excellence só complica para os estrangeiros. Em análise de um recurso da Paper, o Incra manteve decisões anteriores da autarquia, que concluíram que a estrangeira assinou o contrato de compra da Eldorado de forma ilegal e, portanto, o negócio deve ser anulado. Em um relatório divulgado semana passada, o Departamento Fundiário do Incra avaliou que a análise do órgão seguiu rigorosamente a legislação, os decretos e as normas para casos de aquisição e arrendamento de terras por estrangeiros. O novo relatório do Incra detalhou o processo e argumentou que não há mais providências a serem tomadas, considerando o fato de que a inviabilidade do negócio está em discussão na Justiça Federal de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul.

As escolhidas

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, escolheu duas desconhecidas para vagas no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por pressão interna e deixou de lado sugestões de muita gente influente em Brasília. Desta forma, o cartola pode ganhar pontos na entidade, mas certamente alguns adversários fora do campo, em especial no Congresso Nacional e no Judiciário. Os nomes ainda serão anunciados.

Turismo gaúcho

O setor de turismo no Rio Grande do Sul também ficou submerso em números negativos. Segundo dados da seccional da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH), R$ 3,2 bilhões deixaram de circular apenas nos hotéis: as reservas canceladas são 1.895.400 de maio até dezembro deste ano. Especialistas apontam que uma em seis empresas do setor de entretenimento vai fechar as portas.

Porta de entrada

Enquanto a Fraport não reabre o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre – a previsão é para dezembro – a ANAC acaba de autorizar mais slots para a base aérea de Canoas. Passaram de 49 para 87 os voos semanais. A pista poderá ter até 13 pousos e 13 decolagens por dia. O problema é a tarifa, que triplicou. Um shopping próximo serve de base para check-in das três companhias, atendendo cerca de 35 mil passageiros por dia.

Sacola verde

O leitor já estranhou – e boa parte até duvida da autenticidade do material – aquelas sacolinhas de cor verde nos supermercados, anunciadas como biodegradáveis. Mas fato é que esse mercado está em forte ascensão no País. Em 2023, o setor de embalagens sustentáveis cresceu 15% em relação a 2022, com faturamento de R$ 4,5 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira de Embalagem.

Cassino na praia

A explosão de condomínios de luxo na faixa de areia entre Arraial D’Ajuda e Caraíva, passando por Trancoso, em Porto Seguro (BA) – dos balneários mais exclusivos do País – não tem a ver apenas com a PEC das Praias (que deve cair, pelo que se diz no Congresso, por restringir acessos). É que europeus estão de olho na oportunidade de resorts com cassinos na região. E tem lobista de partidos do Governo nisso.

(Com Walmor Parente, Carol Purificação, Isabele Mendes e Luiza Melo)

