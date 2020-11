Economia A passagem de ônibus ficará 15 centavos mais barata em Porto Alegre a partir desta segunda-feira

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Aprovação foi unânime pelo Conselho Municipal de Transportes Urbanos Foto: PMPA/Divulgação Medida consta em lei proposta da prefeitura e aprovada pelos vereadores. (Foto: Samuel Maciel/PMPA) Foto: PMPA/Divulgação

A partir desta segunda-feira, a passagem de ônibus em Porto Alegre ficará R$ 0,15 mais barata a partir desta segunda-feira (9), passando de R$ 4,70 para R$ 4,55. Aprovada de forma unânime pelo Comtu (Conselho Municipal de Transportes Urbanos) na tarde desta sexta-feira, a medida consta em edição-extra do Diário Oficial da capital gaúcha.

Segundo a prefeitura, a redução foi possibilitada pela recente aprovação de um projeto do Executivo pela Câmara de Vereadores para extinguir a remuneração pelo custo do gerenciamento da CCT (Câmara de Compensação Tarifária). A proposta havia sido protocolada no início do ano, em um pacote de iniciativas para o transporte público, foi votada em 16 de setembro e devolvida para sanção em 22 de outubro.

O PLC (Projeto de Lei Complementar) revogou trechos do artigo 32 da Lei Municipal nº 8.133, em vigor desde janeiro de 1998 e que dispõe sobre o sistema de transporte e circulação na cidade.

Por meio dessa proposta, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) deixa de constar na lista de despesas da Câmara de Compensação Tarifária.

Táxis

O projeto recebeu o sinal-verde da Câmara de Vereadores, com três emendas de autoria de Professor Wambert (PTB). Com isso, foram retiradas exigências que constavam na Lei nº 12.420, de 8 de junho de 2018, referentes à atividade dos táxis de Porto Alegre.

A primeira exclui a obrigação de que o taxímetro seja dotado de equipamento integrado ou periférico que permita a identificação eletrônica do motorista. Já a segunda acabou com a cobrança da TGO (Taxa de Gerenciamento Operacional) dos permissionários desse tipo de transporte, prevendo valor equivalente a oito bandeiradas por prefixo.

Por fim, a emenda de número 3 retirou a obrigatoriedade da aquisição e da instalação de equipamentos e serviços necessários para o monitoramento permanente do veículo por sistema de GPS (georreferenciamento por satélite).

(Marcello Campos)

