Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2020

Patricia De Sabrit na época de 'Malhação' (1995) e em fase atual. (Foto: Arquivo pessoal)

Patricia De Sabrit tinha só 20 anos quando entrou em “Malhação” (temporada de 1995) para fazer par romântico com o galã da vez, Claudio Heinrich (intérprete de Dado na novela). Aos 45, a artista está morando na França, tem um filho adolescente e, prestes a ver a trama reprisar no Viva, mostra que as lembranças seguem fresquinhas em sua memória:

“Eu fiz uma participação como Micaela, a primeira namorada do Dado. Era uma menina que vinha da Suíça, aparecia de repente e chegava dizendo que eles foram prometidos um para o outro. Quando entrei na novela, os atores estavam gravando há alguns meses. Eu não conhecia o pessoal, nem o Claudio. A primeira cena era um beijo. Pensei: ‘Meu santo amado!’. E ele foi bacanérrimo, me tranquilizou. Quando a gente faz participação, sente como se estivesse caindo de paraquedas. O elenco era bem entrosado. Tem uma coisa engraçada que não sai da minha cabeça: Bruno De Luca (que vivia o adolescente Fabinho) era um doidinho. Ele queria beijar todas as meninas na boca. Eu mal tinha chegado, ele queria me dar um selinho (risos)! Era divertido. Me dei superbem com a Fernanda Rodrigues, com a Daniela Pessoa (Veja abaixo galeria de antes e depois do elenco)… Foi um momento muito gostoso.

Há dois anos afastada da TV (o último trabalho foi em “Z4″, seriado da Disney Channel), Patrícia aproveita a vida em família, em Paris. Durante a quarentena, ela chegou a passar por um susto: contraiu coronavírus.

‘Fiquei sem paladar e sem olfato, tive dores leves no corpo e febre. Não cheguei a ficar tão mal, mas me abati um pouco por conta desses sintomas”, explica ela, que, com a flexibilização, já consegue passear com o filho, Max, de 13 anos, pelo bairro onde mora.

Patricia conta que Max e ela ainda não conversaram sobre os assuntos abordados em “Malhação”: relacionamentos, inseguranças, sexo, drogas, entre outros. Ela espera haver uma demanda maior por informações nos próximos anos:

“Max (fruto do casamento dela com o executivo francês Olivier Murguet) acabou de completar 13 anos. Ele é bem mais discreto do que eu. Eu saio falando bobagens, faço amizade com os amigos dele (risos). Meu filho é bem na dele. Ciúme, por exemplo, ele tinha até um tempo atrás quando os fãs pediam para tirar fotos depois de uma peça que fiz. Ele se colocava no meio de nós, parecia que queria marcar território (risos). E outra coisa que ele não curte é cena de beijo na TV.

Patricia planeja voltar ao Brasil em outubro para ver a família. Já aos estúdios ela ainda não tem data para retornar:

“Sempre amei o que fiz e curto estar no meio artístico, mas minha vida tomou outros rumos. Obviamente, me bate uma saudade saudável. Mas foi uma opção. Séries para o streaming, por exemplo, normalmente são trabalhos mais curtos. Se em algum momento surgir algo legal, eu topo voltar a atuar.”

