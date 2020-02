| Patrick tem lesão confirmada e Inter inicia semana Grenal

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Depois da classificação para a próxima fase na Libertadores da América o Inter finalmente começa a pensar no clássico Grenal deste sábado (15). Para a partida deste sábado, contudo, o técnico Eduardo Coudet terá uma baixa.

O colorado se reapresentou na tarde desta quinta-feira (12) para as primeiras movimentações visando o confronto da semifinal do Campeonato Gaúcho.

A notícia ruim ficou por conta de Patrick, que teve uma lesão muscular confirmada na parede abdominal. Com isso, o atleta desfalca o time por, pelo menos, três semanas. Ficando de fora do Grenal e dos próximos dois jogos pela terceira fase da pré-Libertadores.

Sem Patrick, Gabriel Boschilia pode ganhar uma sequência como titular no meio-campo. O jogador foi o substituto da posição no jogo desta terça-feira, inclusive, marcando um dos gols na vitória por 2 a 0.

Os titulares diante da LaU fizeram trabalhos de recuperação física, com corridas leves ao redor do gramado e atividades na academia. Enquanto isso, os reservas realizaram treinamento com bola. A novidade no campo ficou por conta de Bruno Fuchs, que retornou da Seleção Olímpica e fez o primeiro treino com os companheiros no CT Parque Gigante.

Os comandados de Eduardo Coudet seguem a preparação ainda nesta quinta-feira, com treinamento marcado para às 17h30.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de |

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário