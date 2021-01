Esporte Paulo Roberto Falcão é o nome mais cotado para assumir cargo na nova estrutura de futebol do Vasco

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

(Foto: Ricardo Duarte/Divulgação/Internacional)

Paulo Roberto Falcão é o nome de Jorge Salgado para fechar a nova estrutura do futebol do Vasco. Por ora, não há uma definição se o ex-treinador da seleção brasileira e ex-volante multicampeão aceitará o convite para assumir um cargo no clube de São Januário.

Presidente eleito do Vasco, Salgado trabalhou com Falcão na Seleção em 1991 e, desde então, ambos têm ótima relação. O dirigente assumiu o cargo de diretor de futebol da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em 1989, substituindo Eurico Miranda, e ficou por lá até 1993.

Desde a demissão do técnico Ricardo Sá Pinto, decisão tomada em conjunto pelo atual presidente Alexandre Campello com Salgado, o departamento de futebol do Vasco passa por mudanças. André Mazzuco, diretor executivo, foi demitido.

Há o acerto com Alexandre Pássaro, que está nos últimos dias de gestão como gerente de futebol do São Paulo. E, como dito durante a campanha, Salgado deseja alguém que faça a função de CEO, uma pessoa responsável por todo o departamento: o profissional, a base e o feminino.

“Para o cargo de chefia, o do CEO, o profissional tem de ter reputação ilibada. Tem de ter história vitoriosa no futebol, tem de ter qualidades de conhecimento de futebol brasileiro e mundial, provavelmente uma pessoa que já teve experiência europeia, pode ser jogando. Essa pessoa tem de ter empatia em relação aos meios de comunicação, que saiba se comunicar. Uma pessoa que possa falar mais um outro idioma. Quero alguém de alto nível. Até para sinalizar para baixo o respeito. Isso gera motivação para baixo, é uma referência boa. É fundamental para as coisas acontecerem”, disse Salgado em outubro.

Falcão se enquadra nesse perfil e é visto pelos futuros dirigentes vascaínos como referência – o nome era mantido em sigilo e restrito a lideranças da Mais Vasco, grupo que elegeu Salgado. Tanto que Salgado, durante a campanha, foi a Porto Alegre conversar com ele. Não à toa Salgado pensou na referida função para Falcão. E, caso não haja acerto, ela pode não ser retirada do papel.

Desde 2016, quando da terceira passagem como técnico do Internacional, clube pelo qual foi tri brasileiro como jogador na década de 1970, Falcão não treina nenhum clube. Teve destaque anos nos anos 1980 no São Paulo e na Roma, onde foi campeão italiano. Ele comandou ainda Bahia e Sport. Ele também foi comentarista da Rádio Gaúcha, TV Globo e Fox Sports.

