Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pelo exame, o pedido deve ser feito pela Página do Participante . As solicitações serão analisadas caso a caso. Os resultados saem em 12 de fevereiro e estarão disponíveis também na Página do Participante.

A reaplicação está prevista em edital do Enem e ocorre em todas as edições. Para o Enem 2020, a reaplicação será realizada em 23 e 24 de fevereiro. As provas são feitas na mesma data do Enem para pessoas privadas de liberdade, o Enem PPL, e têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular, mas com questões diferentes.