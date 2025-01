Rio Grande do Sul Pelo terceiro ano seguido, gasolina vendida no RS foi a mais barata da Região Sul

29 de janeiro de 2025

Preço médio nos postos gaúchos em 2024 foi de R$ 5,90. (Foto: EBC)

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) relativos aos últimos três anos apontam que a gasolina registrou em 2022 um preço médio de R$ 5,90 no Rio Grande do Sul , enquanto os outros dois Estados da Região Sul mantiveram valores superiores a R$ 6. A informação foi publicada nessa quarta-feira (29) no site do governo gaúcho – estado.rs.gov.br.

O desempenho mais expressivo foi verificado em 2023, quando o preço médio anual caiu para R$ 5,43, abaixo dos verificados em Santa Catarina (R$ 5,60) e no Paraná (R$ 5,64). Já no ano passado o valor médio ficou em R$ 5,90, mais barato que nos postos catarinenses (R$ 6,03) e paranaenses (R$ 6,08). No mesmo período, a média nacional foi de R$ 5,93.

Fatores

Na avaliação do governo do Estado, esse aspecto reforça a competitividade do Rio Grande do Sul no mercado da Região Sul. Também reflete um alinhamento de fatores econômicos e políticos, como a redução tributária adotada pelo Executivo gaúcho, que em 2022 baixou de 30% para 25% a alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) sobre a gasolina.

“Em junho de 2023, atendendo à legislação nacional, o governo passou a adotar a alíquota única e fixa igual entre os Estados, de R$ 1,22 por litro”, relembra o texto. “Os valores mais baixos em comparação à Santa Catarina e ao Paraná acabam contribuindo também para a redução indireta de preços em diversos setores, beneficiando a população, que assim ganha em poder de compra.”

