Expointer Pesquisa e inovação é um dos temas do Troféu Destaques do Agro

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

O objetivo é destacar estudos voltados à criação de novas tecnologias para o agronegócio. Foto: Reprodução O objetivo é destacar estudos voltados à criação de novas tecnologias para o agronegócio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Gestores, pesquisadores, empreendedores, cientistas e técnicos que desenvolvem projetos e estudos voltados à criação de novas tecnologias e inovações para o agronegócio serão premiados na categoria “Pesquisa e Inovação” do Troféu Destaques do Agro. O prêmio será entregue no dia 1º de setembro, às 20h, na Casa da Rede Pampa no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a Expointer 2022.

O objetivo é destacar iniciativas que impactem nas mais diversas cadeias produtivas e que contribuam de forma efetiva na evolução do desempenho e da produtividade do setor no estado.

O evento, promovido pela Rede Pampa e Banrisul, será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 11 de setembro.

