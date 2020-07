Porto Alegre Pessoas que moram com infectados pelo coronavírus serão testadas em Porto Alegre, anuncia prefeitura

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

A testagem e o rastreamento do coronavírus na Capital serão ampliadas para pessoas que moram com outras pessoas já infectadas pelo coronavírus, anunciou o prefeito Nelson Marchezan Júnior em live nesta quarta-feira (15). Depois dos casos de pessoas que compartilham o mesmo domicílio, a próxima etapa de testagem, que ocorrerá ainda em julho, será feita com pessoas que trabalham com outras que já foram infectadas. O modelo de testes é do tipo PCR com objetivo de quebrar a cadeia de transmissão.

“Vamos avançar no rastreamento de contatos familiares, mesmo que não tenham sintomas. Já havíamos ampliado a testagem para profissionais da linha de frente, idosos em casas geriátricas e toda a população com sintomas gripais. São medidas para mitigar a cadeia de transmissão”, disse o prefeito.

