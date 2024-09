Polícia Polícia Federal combate crimes financeiros na fronteira com o Uruguai

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Os policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Santana do Livramento. (Foto: PF/Divulgação)

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta quarta-feira (4) a Operação Purge Market para combater o câmbio ilegal e a lavagem de dinheiro na fronteira com o Uruguai.

Durante a ação, os policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Santana do Livramento e executaram ordens judiciais para o sequestro de 17 veículos, sete imóveis e bloqueio de contas de 30 empresas envolvidas no esquema. As medidas de indisponibilidade de bens podem chegar a R$ 60 milhões. Uma pessoa foi presa em flagrante por câmbio ilegal.

A investigação teve origem na Operação Fauda, de 2022, e apura a atuação de um grupo econômico de Santana do Livramento que utiliza as contas bancárias das suas empresas para a movimentação de dinheiro ilícito.

“O líder do grupo empresarial se aproveitava do ingresso massivo de moeda estrangeira em seus estabelecimentos para robustecer a sua lucratividade com atividade de câmbio ilegal. Ao mesmo tempo, as contas das empresas eram emprestadas para que contrabandistas da região direcionassem o pagamento de mercadorias internalizadas clandestinamente no Brasil”, informou a PF.

“A partir do mapeamento financeiro, a Polícia Federal identificou 30 empresas que, habitualmente, encaminhavam dinheiro para as contas do grupo empresarial como forma de pagamento dissimulado de mercadorias. As empresas identificadas têm sedes nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, além do Rio Grande do Sul, e tiveram suas contas bancárias bloqueadas”, prosseguiu a PF.

