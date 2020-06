Política Polícia Federal faz buscas e apreensões no inquérito que investiga atos antidemocráticos

16 de junho de 2020

Ao todo, são 21 mandados, e os alvos estão em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Maranhão

A PF (Polícia Federal) foi às ruas no início da manhã desta terça-feira (16) para cumprir mandados de busca e apreensão. As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

A ação é um desdobramento do inquérito que apura a organização e financiamento de atos antidemocráticos. Ao todo, são 21 mandados, e os alvos estão em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão e Santa Catarina.

Nesta segunda-feira (15), a extremista Sara Giromini foi presa em uma ação dentro do mesmo inquérito. Ela foi uma das coordenadoras de um acampamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na Esplanada dos Ministérios.

O grupo admitiu que tinha armas no acampamento e fez atos de ameaças a instituições contra o Congresso Nacional e o STF, o que é inconstitucional e antidemocrático. Além de Sara, outras cinco pessoas foram presas na segunda. Um dos objetivos do inquérito é descobrir quem financia os grupos e atos antidemocráticos.

