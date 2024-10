Cláudio Humberto Políticos que apoiaram censura não largam o “X”

Por Cláudio Humberto | 17 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Alguns dos principais defensores da censura imposta ao “X”, ex-Twitter, adotada a pretexto de “desrespeitar a lei e a justiça”, não têm a coerência ou a decência de abandonar a rede social que acusam de “tóxica” ou “antro de fake news”. Não fosse um espaço democrático, o X teria tocado para fora oportunistas como Guilherme Boulos (Psol), candidato de extrema-esquerda a prefeito de São Paulo, que ficou conhecido invadindo o alheio e, claro, agora pede votos no X, cuja censura apoiou.

Extrema-hipocrisia

Após chamar Elon Musk de “alucinado de extrema-direita”, Boulos já fez mais de 300 posts na rede do bilionário desde a suspensão da censura.

É ruim, mas é bom?

Lula (PT) é outro que se aproveita do espaço: após apoiar a censura e hostilizar Musk, desde quinta (10) não para de publicar lorotas no X.

Pregador da censura

Orlando Silva (PCdoB-SP) voltou aos posts. Sabe que no território livre do X ele pode defender até o seu Projeto da Censura. Sem censura.

Aproveitadores

Outros oportunistas de extrema-esquerda como Ivan Valente (Psol-SP) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ), pró-censura, estão “tuitando” adoidados.

Indicação de Silveira deixa servidor em pé de guerra

As escolhas do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) continuam desagradando: ele deixou em pé de guerra os servidores do Serviço Geológico Brasileiro (SGB) ao anunciar a recondução de Cassiano Alves para o cargo de diretor de Administração e Finanças. A indignação é geral, em razão dos erros primários de gestão e acusações de assédio moral, assim como a criação de “um ambiente de trabalho tenso e hostil”.

Testemunhos

A revolta levou cinco chefes de departamento da Cia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), assinarem carta criticando a indicação.

‘Fora Cassiano’

Associações e sindicatos da área também aderiram ao movimento “Fora Cassiano”, sob a batuta da Conae, coordenação nacional das entidades.

No mundo da Lua

Cassiano não se pronunciou e, indagada, a direção do SGB fez que não entendeu, ignorou os protestos e disse repudiar assédio moral.

Jerico desistiu da ideia

Alexandre Silveira é um vexame ambulante. Cumpriu o castigo de anunciar a desistência do horário de verão, que defendia com ardor só para desfazer ato do governo anterior. Mas, após a derrota histórica nas urnas, Lula, o Rei da Esperteza, quis evitar marolas contra seu governo.

Papa em Brasília

O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), irá no fim do mês a Roma, onde pretende reforçar convite ao Papa Francisco para visitar Brasília em 2025, na celebração dos 65 anos da Igreja Católica na capital.

Nunes com folga

A casa de apostas Polymarket já registra 94% de chances de vitória de Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo contra apenas 7% de probabilidade de vitória do candidato de extrema-esquerda Guilherme Boulos.

Bandidos a pão de ló

Para o senador Sergio Moro (União-PR), “é irracional” conceder progressão de regime a quem permanece associado a facções criminosas. “Não faz o menor sentido”, afirmou na tribuna do Senado.

Possibilidades

O PL tem oito deputados federais candidatos no segundo turno das eleições municipais. Atualmente o partido de Jair Bolsonaro continua com a maior bancada da Câmara: 92 parlamentares.

Óleo de peroba

Luiz Lima (PL-RJ) resgatou publicação de Lula no X com promessa de acabar com o sigilo de 100 anos e comparou com decreto escondendo lista de passageiros do Aerolula. O deputado concluiu: “cara de pau”.

Uso político do círio

Bia Kicis (PL-DF) mandou ofício questionando a Arquidiocese de Belém do Pará sobre Lula ter segurado a imagem da santa no círio fluvial de Nazaré, o que foi negado a Jair Bolsonaro.

Vermelho mercado

A Bolsa fechou em leve alta ontem (16), mas nos últimos 30 dias patinou 2,5% no vermelho e permanece abaixo do patamar no qual estava há um ano (-0,7%). Mas o governo garante que a economia vai bem.

Pergunta no banco

Achado nas contas bancárias alheias não é roubado?

PODER SEM PUDOR

Promovido com orgulho

O destemido jornalista Paulo Silveira, ex-Última Hora, era diretor-geral da Assembleia Legislativa do Rio quando, em Brasília, Ernesto Geisel demitiu o ministro do Exército, Sílvio Frota. O general saiu atirando, num manifesto em que dizia estar o governo “infestado de comunistas”. Naquele dia, Paulo recebeu uma ligação do irmão Joel Silveira, outro patrimônio da imprensa brasileira: “Aí, hein, foi promovido!” Paulo estranhou: “⁠Promovido a quê?” Joel brincou: “⁠À História. Você está na lista do Silvio Frota, como ‘subversivo’.”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/politicos-que-apoiaram-censura-nao-largam-o-x/

Políticos que apoiaram censura não largam o “X”

2024-10-17