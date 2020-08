Pontos turísticos do Rio de Janeiro reabrem com restrições

Bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro.

Os pontos turísticos do Rio de Janeiro, que estavam fechados em função da pandemia do coronavírus, reabriram neste sábado (15), com restrições. A reabertura contou com a benção, na sexta-feira (14), do padre Omar Raposo e com a Banda Sinfônica da Guarda Municipal, que executou para os presentes o hino afetivo da capital fluminense, “Cidade Maravilhosa”, e inauguração da nova iluminação dos locais.

Reabertura

Com descontos nos ingressos, reabrem neste sábado o Bondinho do Pão de Açúcar, o aquário AquaRio, a roda gigante Rio Star e os dois acessos ao Cristo Redentor: o Trem do Corcovado e o Paineiras Corcovado.

Com a transmissão da doença ainda presente na cidade, serão adotados protocolos como a obrigação do uso de máscaras, o distanciamento mínimo entre os visitantes, a aferição de temperatura e capacidade de lotação reduzida.

O Bondinho do Pão de Açúcar funcionará com apenas dois terços da capacidade, e a roda gigante RioStar e o Trem do Corcovado limitarão sua capacidade à metade do total de público.

Na última quarta-feira (12), os pontos turísticos cariocas lançaram a campanha Redescubra o Rio, com descontos de 30% a 50% para moradores da cidade, que precisam apresentar comprovante de residência. Na quinta-feira (13), o Cristo Redentor passou por um processo de desinfecção para receber os turistas.

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que já estava recebendo visitas com horário agendado desde 9 de julho, também aderiu à campanha.

Iluminação

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, participou da cerimônia que marcou a iluminação dos principais pontos turísticos do Rio. Do alto do Cristo Redentor, ele viu serem iluminados, ao mesmo tempo, o Bondinho do Pão de Açúcar, a roda gigante Rio Star, os Arcos da Lapa e o Jardim Botânico, entre outros.

O ministro disse que a iniciativa complementa um conjunto de ações que visam dar o ponta pé para o retorno do setor no País. As informações foram divulgadas pela assessoria do ministério.

“É um evento de suma importância e marca uma retomada consciente da cidade para o turismo. Isso conversa com o que lançamos recentemente, o selo de biossegurança do turista, onde pelo menos 15 segmentos contam com protocolos que foram construídos junto com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Portanto, é com muita satisfação que a gente participa deste momento, que prova que é possível, sim, conciliar o turismo com a segurança e com a saúde de todos os turistas”, disse o ministro.

A secretária especial de Turismo e Legado Olímpico do Rio, Camila Sousa, disse que a iluminação dos atrativos turísticos simboliza um reinício e uma retomada das atividades desse segmento.

Para receber os convidados, o evento contou com todos os protocolos de segurança: uso de máscara e aferição de temperatura na entrada. Além disso, houve sinalização de distanciamento mínimo de 2 metros e dispensers de álcool 70%.