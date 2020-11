Porto Alegre Porto Alegre chega a 54.529 casos confirmados de pacientes com coronavírus e 1.453 óbitos

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) registrou o total de 54.529 casos confirmados de pacientes com coronavírus em Porto Alegre até esta segunda-feira (23). Entre estes, 46.148 se recuperaram da doença e 1.453 morreram. Também foram registrados 152.566 casos negativos e outros 9.961 estão em análise.

Os serviços de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) estavam até as 20h com 243 casos confirmados de Covid-19 em adultos e um em pediatria. Há também 17 casos suspeitos de adultos e cinco infantis.

O boletim informativo das instituições de ensino, com a quinta edição publicada nesta segunda-feira (23), mostra aumento na quantidade de alunos que participaram de atividades presenciais, passando de 21.483 para 25.780 na semana de 8 a 14 de novembro. Já com relação ao número de escolas que preencheram o formulário de monitoramento, houve redução de 433 para 380. No período, também participaram de atividades presenciais 4.709 professores e 4.174 funcionários, totalizando 34.663 pessoas.

Foram confirmados 82 casos de Covid-19 na semana epidemiológica, sendo 36 professores, 26 funcionários e 20 alunos. A proporção de casos confirmados sobre o total de pessoas em atividades presenciais é de 0,76% professores, 0,62% funcionários e 0,08% alunos. Das 380 escolas que enviaram formulário de monitoramento, 191 foram instituições de ensino privadas, 137 comunitárias, 51 públicas municipais e uma pública estadual.

Conforme dados da Central Escolas, foram avaliadas 1.327 pessoas com testes para verificar a presença de Covid-19, das quais 662 alunos, 444 funcionários e 392 professores. Desses totais, 779 testes tiveram resultado negativo, 60 positivo, 260 estão em investigação e houve 228 recusas de coleta, quando a escola não tem autorização formal dos responsáveis para coletar no local. Nesses casos, o recolhimento é feito em qualquer posto da rede municipal ou os alunos ficam afastados por dez dias.

As informações são de responsabilidade das secretarias municipais de Saúde (SMS) e de Educação (Smed), com base em formulário preenchido semanalmente pelas instituições de ensino, no monitoramento das equipes da saúde a partir da Central de Monitoramento das Escolas e da Vigilância Epidemiológica, além de bancos de dados do sistema de notificações. Orientações em relação aos protocolos e guia para mitigação da cadeia de transmissão podem ser consultadas na cartilha disponibilizada no site do coronavírus.

