Porto Alegre Porto Alegre oferece 16 práticas integrativas e complementares em saúde

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Auriculoterapia é um dos recursos terapêuticos oferecidos nas unidades de saúde Foto: Cristine Rochol/PMPA Auriculoterapia é um dos recursos terapêuticos oferecidos nas unidades de saúde (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Unidades de saúde de Porto Alegre oferecem diferentes modalidades de práticas integrativas e complementares entre as opções de cuidado.

O tratamento complementar pode ser encontrado nas áreas de bioenergética, constelação familiar, acupuntura, eletroestimulação, auriculoterapia, tratamento naturopático, aromaterapia, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, terapia de florais, tratamento antroposófico, tratamento fitoterápico, reiki, meditação e tratamento de medicina tradicional chinesa.

“Uma das abordagens desse campo é a visão ampliada do processo saúde/doença e a promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado”, explica a bióloga Márcia da Silva Jacobsen, da área técnica na Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo ela, as práticas integrativas e complementares são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade.

A Unidade de Saúde Jardim Itu, no bairro da Zona Norte, está entre os locais que oferece opções de acompanhamento em reiki, auriculoterapia e meditação. “São práticas naturais que podem auxiliar na melhora da qualidade de vida, ampliando a resolutividade dos demais acompanhamentos de saúde, sempre aliadas ao atendimento tradicional”, completa a enfermeira Aline Torres, da saúde comunitária do Grupo Hospitalar Conceição.

Na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde, são institucionalizadas 29 práticas, das quais Porto Alegre oferece 16. Para ter acesso, moradores da Capital atendidos no SUS devem procurar a unidade de saúde de referência e solicitar encaminhamento, que pode ser feito pela equipe médica ou de enfermagem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre