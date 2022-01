Rio Grande do Sul Porto Alegre se despede do professor e historiador Voltaire Schilling

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2022

Intelectual sofreu embolia pulmonar seguida de parada cardiorrespiratória. (Foto: Cesar Lopes/Arquivo PMPA)

Familiares e amigos se despediram, nesta terça-feira (4), do professor, historiador e escritor porto-alegrense Voltaire Schilling, 77 anos, um dos principais nomes da cultura no Estado. O velório foi realizado durante a manhã no Memorial do Rio Grande do Sul (antigo edifício dos Correios), na Praça da Alfândega, Centro da capital gaúcha.

Ele estava internado na Santa Casa de Misericórdia com problemas cardíacos e neurológicos (além de diabetes e um histórico recente de dois transplantes de rim) e faleceu na noite de domingo (2), vítima de embolia pulmonar seguida de parada cardiorrespiratória. O intelectual deixa os filhos Paula e Voltaire.

Trajetória intensa

Personalidade de amplo trânsito e presença nas instituições da cidade, Voltaire protagonizou uma trajetória intensa. Era membro da Academia Rio-Grandense de Letras, lecionou no Colégio Israelita Brasileiro e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), além de dirigir o Memorial do RS.

Também recebeu honrarias como a medalha “Cidade de Porto Alegre” e a Ordem Nacional do Mérito, concedida pelo governo da França. Schilling se destacou, ainda, como um disputado palestrante e colunista de jornal e TV, com passagens por “Zero Hora” e as hoje extintas “Folha da Manhã” e TV2 Guaíba.

Algumas publicações

– “Nazismo: Breve História Ilustrada” (1988);

– “Estados Unidos x América Latina: Etapas da Dominação” (1991);

– “Ocidente versus Islã” (2003);

– “Holocausto – das Origens do Povo Judeu ao Genocídio Nazista” (2016);

– “Ascensão e Queda de Adolf Hitler” (2018).

(Marcello Campos)

