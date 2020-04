Porto Alegre Porto Alegre tem mês de vacinação recorde contra a gripe

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Com 213,9 mil idosos e 90,6 mil trabalhadores de saúde imunizados, a cidade passou de 100% de cobertura. Foto: Cesar Lopes/PMPA Com 213,9 mil idosos e 90,6 mil trabalhadores de saúde imunizados, a cidade passou de 100% de cobertura. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Porto Alegre atingiu as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde de vacinação contra gripe para os públicos prioritários da primeira fase. Segundo dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, 213,9 mil idosos e 90,6 mil trabalhadores de saúde foram imunizados. Para atingir o resultado positivo antes do prazo, a prefeitura fez parcerias com farmácias privadas e aplicou a dose em pontos de drive-thru.

A cidade passou de 100% de cobertura na totalidade populacional de ambos os grupos, considerando que o contingente estimado é de 213 mil idosos e 82,4 mil trabalhadores de saúde – 295,4 mil pessoas. A meta era vacinar 90% desses totais e foi atingida no dia 16. O prefeito Nelson Marchezan Júnior comemora o resultado. “Importante que os idosos façam a imunização contra a gripe. Isso evita uma sobrecarga de problemas respiratórios nos hospitais e na atenção básica em saúde”, diz Marchezan.

Em 2019, foram vacinados 170,6 mil idosos e 54,4 mil trabalhadores de saúde até o final da campanha, em 27 de maio, após prorrogação. Considerando todos os grupos prioritários, foram imunizadas 357,7 mil pessoas no ano passado, uma cobertura de 88,83%. “Podemos dizer que Porto Alegre tem apresentado adesão recorde este ano”, avalia o médico Juarez Cunha, da Diretoria-geral de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, uma procura que, segundo ele, era esperada.

Conforme a diretora-adjunta de Atenção Primária à Saúde, Diane Moreira do Nascimento, o setor avalia que os métodos de ampliação do acesso às vacinas, com drive-thrus e farmácias, foram um sucesso. “A iniciativa auxiliou o atingimento da meta de vacinação para idosos e profissionais de saúde antes da abertura da vacinação para outros grupos”, destaca.

A estratégia defendida pelo Ministério da Saúde foi antecipar a vacinação em grupos prioritários, exatamente aqueles que poderiam ter maior impacto com o novo coronavírus (Covid-19). Além disso, esses grupos têm maior chance de complicações para ambas as doenças e, historicamente, sofrem mais com os quadros gripais. “Quanto maior o número de pessoas vacinadas, maior a possibilidade de proteção e redução da circulação do vírus influenza”, explica o médico. O público-alvo da campanha pode procurar uma das 45 farmácias parceiras da prefeitura ou as unidades de saúde, conforme este link, até 22 de maio.

Confira os dados gerais de vacinados em Porto Alegre até 22 de abril:

Idosos – 213.936;

Trabalhadores de saúde – 90.612;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis – 21.600;

Forças de segurança e salvamento – 3.916;

Trabalhadores do transporte coletivo – 1.680;

Caminhoneiros – 335;

Portuários – 180;

Povos indígenas – 280;

População privada de liberdade – 522;

Funcionários do sistema prisional – 266.

