A prefeitura realiza, a partir desta segunda-feira, novas ações orientativas, preventivas e monitoramento de possíveis áreas contaminadas pelo novo coronavírus. Serão instaladas 11 tendas sanitárias com apoio do Comando Militar do Sul, Brigada Militar, Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Nesses locais, que irão funcionar das 8h30 às 18h, haverá verificação de temperatura, conscientização da população sobre a pandemia e orientação dos serviços de saúde e social oferecidos pelo Município.

Cerca de 500 militares do Comando Militar do Sul e 22 policiais militares, juntamente com 88 servidores da prefeitura, estarão nas ações, que ocorrerão diariamente na Esplanada da Restinga, Lomba do Pinheiro e no Parque Moinhos de Vento.

De segunda a sexta-feira, o trabalho será feito nos seguintes locais: esquina da avenida Cavalhada com a Otto Niemayer, Praça Cabo Valdecir de Abreu (no Viaduto São Jorge), Largo Glênio Peres, Praça Dom Feliciano, Praça da Alfândega, Terminal Triângulo e Viaduto Obirici. Nos finais de semana, na Praça México, Parque Farroupilha, Orla do Guaíba, Parque Marinha do Brasil, Orla de Ipanema, Praça Júlio Mesquita, Praça Malcon e Praça Mascarenhas de Moraes.

Novas faixas

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa o início da operação, nesta segunda-feira, do trecho de faixa exclusiva na rua Silva Só, que vai ampliar o espaço preferencial para ônibus e táxis na Capital. Na rua Silva Só, sentido Norte-Sul, foram demarcados 400 metros de faixa azul entre viaduto Tiradentes e a Ipiranga, que fazem ligação com o trecho da avenida. A sinalização viária e as travessias de pedestres foram revitalizadas. No acesso à rua Dona Eugênia, a redução do espaço de transposição (largura das vias), através de urbanismo tático, prioriza o pedestre.

No horário das 6h às 9h e das 16h às 20h, de segunda à sexta-feira, a faixa exclusiva poderá ser usada somente por ônibus e táxis e, fora do horário de pico, estará disponível para os demais veículos. O local vai ter um período de acompanhamento e orientação aos motoristas. Haverá reforço nas ações educativas e presença de agentes de fiscalização de trânsito para instruir sobre o uso adequado daquele espaço.

Mais rotas

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) também informa que, a partir desta segunda-feira, começam a circular três novas linhas de lotação e uma de ônibus.Também será ampliada a oferta de horários das viagens de ônibus. Diariamente são analisadas as demandas de passageiros e ajustes são realizados para adequar a oferta à demanda. Na última semana, a demanda de passageiros não ultrapassou, em nenhum dia, 33% dos passageiros que utilizavam o transporte coletivo antes da pandemia.

Ônibus, ampliação de oferta a partir de segunda-feira

– Extensão do itinerário da linha V705 Aeroporto Ceasa. A linha foi estendida até a nova sede da Fecomércio-RS, de maneira a permitir o acesso ao local por meio do transporte coletivo. Inicialmente serão ofertadas 21 viagens em dias úteis, 16 viagens aos sábados e cinco viagens aos domingos.

– Ampliação de seis viagens ao longo do dia na linha 665 Planalto Sabará. O intervalo de viagens diminui no entre pico de 55 minutos para 35 minutos (redução de 20 minutos no tempo de espera para o cliente).

– Alteração de tabela horária da linha 520 Triângulo 24 de Outubro. A linha terá a tabela horária alterada no pico da tarde, em razão do aumento do tempo de viagem. O número de viagens ofertadas pela linha segue inalterado.