Porto Alegre Portões para o Enem abrem às 12h com reforço nas linhas de ônibus de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2021

Capital amplia horários de algumas linhas de ônibus para o transporte dos inscritos até os locais de prova. (Foto: EPTC/Divulgação)

Neste domingo (21), será aplicada a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para que não haja nenhum engano quanto aos horários, segue uma lista que pode ajudar estudantes de todo o País.

Considerando que a prova é aplicada simultaneamente para todos os candidatos seguindo o horário de Brasília e que alguns estados brasileiros possuem fusos horários diferentes, é preciso estar atento ao horário de abertura e fechamento dos portões.

Principais horários do Enem 2021

21 de novembro – 1º dia

— Abertura dos portões: 12h

— Fechamento dos portões: 13h

— Início das provas: 13h30

— Saída sem caderno de questões: 15h30

— Saída com caderno de questões: 18h30

— Término das provas 1º dia: 19h

28 de novembro – 2º dia

— Abertura dos portões: 12h

— Fechamento dos portões: 13h

— Início das provas: 13h30

— Saída sem caderno de questões: 15h30

— Saída com caderno de questões: 18h

— Término das provas 1º dia: 18h30

Não se atrase

Ponto fundamental do exame é se apresentar no local de aplicação antes das 13h, horário em que os portões são fechados. Apesar da prova só começar às 13h30, não é possível ter acesso ao local de prova depois das 13h, então fique ligado!

Além disso, como não há horário de verão no país desde 2019, o horário de aplicação vai ser diferente se comparado com anos anteriores. Portanto, é imprescindível estar ciente dos horários da prova.

Porto Alegre

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou que, em razão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que começam neste domingo (3), as tabelas horárias dos ônibus da Capital serão reforçadas para atender aos inscritos. O reforço atinge principalmente as linhas na região da Fapa e da Uniritter, que também terão o monitoramento da EPTC. A ação também será repetida no dia 28.

Por conta do grande número de inscritos, a EPTC orienta que os participantes se encaminhem aos locais de prova com antecedência para evitar possíveis congestionamentos e atrasos. Os portões abrem às 12h. Além disso, para quem for de transporte público, a EPTC disponibiliza a função GPS do aplicativo do Cartão TRI, que possibilita que o usuário acompanhe, em tempo real, a localização dos ônibus e o horário em que eles chegarão nas paradas. Ele também indica as melhores rotas e linhas para o destino desejado. O app está disponível gratuitamente para Android e iOS.

Saiba como será o atendimento do transporte público coletivo na Capital:

Fapa — Atendimento pelas linhas regulares: 656, B55, 494.4 e 495.1

Uniritter — Reforço na linha 263.2, Centro-bairro. Horários 11h25, 11h50, 12h20 e 12h35. Durante a tarde, mais dois carros de reforço a partir das 16h30. Linhas que atendem: 263.1, 263.2 e C80.

PUC/RS — A Carris vai operar com reforço nas linhas T1, T4, T9 T12, 353. Também irá fazer viagens extras antes da entrada e também na saída, dependendo da movimentação. Linhas que atendem: T4, T9, T1, T12, T12A, 343 e 353.

