Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

O anúncio ocorreu durante vistoria do prefeito Sebastião Melo. Foto: Alex Rocha/PMPA O anúncio ocorreu durante vistoria do prefeito Sebastião Melo. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O bairro Arquipélago vai receber um posto avançado da prefeitura de Porto Alegre, com serviços de saúde, assistência social e habitação, além de orientações para encaminhamento de benefícios, entre outros, a partir deste sábado (8).

Na Praça Salomão Pires, Rua Capitão Coelho, Ilha da Pintada, das 13h30 às 17h, equipes da Defesa Civil, Secretaria da Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), Secretaria de Governança, Guarda Municipal e Departamento Municipal de Habitação (Demhab), estarão no local para atender a população.

O anúncio ocorreu durante vistoria do prefeito Sebastião Melo e gestores do município ao bairro severamente afetado pela enchente

Outra determinação do prefeito foi a ampliação das equipes de limpeza que atuam na região. A areia que se acumulou em função da enchente dificulta o acesso dos moradores às residências.

Equipes da Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb) se uniram a representantes da Marinha do Brasil para intensificar os serviços de retirada do material. A região das Ilhas tem uma força-tarefa de 15 garis, que trabalham com sete caminhões e duas retroescavadeiras para o recolhimento dos resíduos.

“Nossas decisões estão baseadas em oferecer melhores condições a essas pessoas o mais rápido possível, mas precisamos atuar de forma integrada”, pontuou Melo, ao citar pedido de apoio ao município de Eldorado do Sul, que compartilha parte do território das Ilhas com Porto Alegre.

Com relação ao abastecimento de água, ficou definida a ampliação no número de caminhões-pipa e o reforço nos trabalhos para que a Estação de Tratamento de Água (ETA) das Ilhas volte a funcionar o quanto antes. Conforme a diretora de Tratamento do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE), Joicineli Becker, as equipes estão empenhadas em restabelecer a ETA.

