“Os primeiros elos da cadeia sofreram um impacto muito grande, mas são várias etapas até chegar ao consumidor. Nossa estimativa é de que o algodão representa 7% do preço total da roupa”, afirma.

“A alta atinge uma parcela da produção de vestuário do País. Considerando que metade da produção é algodão e outra metade não, mesmo se todo o custo fosse repassado, a alta na ponta [do consumidor] seria algo de 1%”, acrescenta Pimentel.

Além disso, a indústria acredita que o aumento é passageiro. O motivo é que, como o setor parou durante a pandemia, a retomada é demorada, com muitas empresas querendo comprar algodão ao mesmo tempo, o que também valoriza o produto.

Como todo produto de exportação do agronegócio, as chamadas commodities agrícolas, o dólar valorizado é o principal motivo para o aumento do preço do algodão.