Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

A primeira-dama do Município, Tainá Vidal, acompanha a campanha. Foto: Alex Rocha/PMPA

Será apresentado pela prefeitura, nesta sexta-feira (10), às 14h, um balanço das ações de arrecadação da Campanha do Agasalho de Porto Alegre 2020, que está completando 70 dias. Os resultados até agora serão mostrados na Central de Triagem da Campanha do Agasalho, na avenida Taquara, 579, onde as peças doadas são separadas, organizadas e higienizadas antes de serem distribuídas.

Com o tema Suas roupas já podem sair de casa para abraçar alguém, a mobilização solidária foi prorrogada até 14 de agosto. As doações são recebidas no estádio do Internacional (entrada pela rua Nestor Ludwig), todos os dias, das 10h às 17h; na Escola do Grêmio, no Centro de Treinamento Parque Cristal (avenida Diário de Noticias, 915), de segunda a sexta-feira, também das 10h às 17h; e em outros pontos de coleta (confira aqui).

O prefeito Nelson Marchezan Júnior e a primeira-dama do Município, Tainá Vidal, estarão presentes na apresentação desta sexta-feira.

