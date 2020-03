Rio Grande do Sul Prefeitura de Alvorada anuncia que não vai tolerar abuso de preços no comércio em função da pandemia do coronavírus

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

Prefeito José Arno Appolo do Amaral frisou que não vai tolerar abuso por parte dos comerciantes que estão cobrando ágio nas mercadorias de primeira necessidade Foto: Divulgação Prefeito José Arno Appolo do Amaral frisou que não vai tolerar abuso por parte dos comerciantes que estão cobrando ágio nas mercadorias de primeira necessidade. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O prefeito de Alvorada, José Arno Appolo do Amaral, em pronunciamento nesta quarta-feira (25), frisou que não vai tolerar abuso por parte dos comerciantes que estão cobrando ágio nas mercadorias de primeira necessidade.

O objetivo do Executivo é analisar se, em função do surto do coronavírus e da preocupação crescente da sociedade com a doença, os estabelecimentos estão cobrando valores abusivos por estes tipos de utensílios e produtos de primeira necessidade.

No entanto, o Executivo está encaminhando para a Câmara de Vereadores de Alvorada, um projeto de lei em regime de urgência, para a criação do Procon em Alvorada.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário