Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

A mudança será publicada em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre, com validade a partir desta sexta-feira (1º). Foto: Arquivo/Joel Vargas/PMPA A mudança será publicada em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre, com validade a partir desta sexta-feira (1º). (Foto: Arquivo/Joel Vargas/PMPA) Foto: Arquivo/Joel Vargas/PMPA

Respeitando o prazo de desincompatibilização previsto na legislação eleitoral, a prefeitura de Porto Alegre terá alterações no secretariado. Os atos assinados pelo prefeito Sebastião Melo serão publicados em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) nesta quinta-feira (31), com validade a partir desta sexta-feira (1º).

No primeiro escalão, deixam as pastas os titulares das secretarias municipais de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE), Cezar Schirmer, e de Obras e Infraestrutura (SMOI), Pablo Mendes Ribeiro. Assumem interinamente os adjuntos Urbano Schmitt, na SMPAE, e Rogério Baú, na SMOI.

No âmbito dos adjuntos, sairão do governo os gestores do Esporte, Lazer e Juventude, Felipe Tisbierek – que será substituído por Nelson Beron (então-adjunto no Departamento Municipal de Habitação – Demhab) -; Luciano Marcantônio, entrando José Natal; e Camila Nunes, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). No Demhab, no lugar de Nelson Beron, é nomeado Luciano Vieira. O coordenador da Vigilância em Saúde, Fernando Ritter, também deixará o cargo, permanecendo no quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

