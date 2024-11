Brasil Prêmio da Mega-Sena acumula e vai a R$ 14,5 milhões

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2024

Confira os números contemplados nesse sábado (16): 01, 03, 15, 25, 45 e 52. (Foto: ABr)

A Mega-Sena acumulou. Nenhum apostador fez as seis dezenas sorteadas nesse sábado (16). O próximo sorteio será na terça-feira (19) e a estimativa de prêmio é de R$ 14,5 milhões. Confira os números: 01, 03, 15, 25, 45 e 52. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, foram 37 apostas com 5 acertos, com prêmio de R$ 71.370,47 por bilhete, e 3.876 com 4, levando R$ 973,28 cada.

