Por Flavio Pereira | 7 de novembro de 2024

Economista Paulo Rabello será o palestrante da cerimônia do Prêmio Equilibrista 2024.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O economista Paulo Rabello será o palestrante da cerimônia do Prêmio Equilibrista 2024, promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul (IBEF-RS). O evento ocorre nesta sexta-feira (8), às 12h, na Casa Vetro, em Porto Alegre.

Escritor, palestrante, consultor e professor, Rabello é PhD pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e presidiu o IBGE e o BNDES. É fundador do Atlântico, que define como “Instituto de Ação Cidadã”, e coordenador do Movimento Brasil Eficiente. Autor de “O Mito do Governo Grátis”, dentre outros sucessos editoriais, foi também candidato a vice-presidente na chapa do Senador Alvaro Dias, nas eleições de 2018.

Considerado o “Oscar” da área das finanças, o Equilibrista é o reconhecimento dos executivos financeiros que apresentam constantes e excepcionais resultados, superando desafios no decorrer de suas carreiras. O grande vencedor de 2024 é Rafael Dalla Coletta, CFO da SLC Máquinas.

Os três eleitos como destaques da edição são: Antonio Marcos Rocha Praxedes, CFO do Grupo Argenta; Daniel Martins, Diretor Administrativo Financeiro e RI da Lojas Renner S/A: e Diana Werner, Presidente da Isla Sementes. Além destes, o IBEF-RS reconhecerá como entidade homenageada a Brigada Militar.

