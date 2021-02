Política Presidente da Câmara dos Deputados e ministro da Economia afirmam que cronograma de reformas está acertado

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

Congresso Nacional iniciou o ano legislativo nesta semana Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Congresso Nacional iniciou o ano legislativo nesta semana. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O cronograma da votação das reformas econômicas está acertado, disseram o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Os dois se reuniram no início da noite de quinta-feira (04) para discutir o avanço no Congresso das propostas de interesse da equipe econômica.

“O governo está com tudo programado, já tem a receita de como combater os efeitos da pandemia. Mas estamos absolutamente sintonizados com o Ministério da Fazenda, com o governo federal, com a pauta das reformas”, disse Lira, em entrevista ao lado de Guedes no Ministério da Economia.

Segundo Lira, foi acertada a retomada dos trabalhos da comissão especial da reforma tributária. O Senado dará prioridade às PECs (propostas de emenda à Constituição) do Pacto Federativo, Emergencial e da Desvinculação dos Fundos Públicos.

Sobre uma eventual retomada do auxílio emergencial, Lira declarou que o assunto será discutido após a votação do Orçamento de 2021 e da PEC emergencial.

Confiança

Segundo Guedes, o governo está mais confiante na aprovação das reformas após a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado. “Foi uma vitória expressiva, uma vitória importante, que nos deixa esperançosos e, na verdade, até confiante na retomada de agenda de reformas”, disse Guedes.

