Polícia Presos criminosos que se passavam por corretores imobiliários e advogados para aplicar golpes no RS e em outros Estados

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Cinco bandidos foram presos preventivamente em Viamão e Porto Alegre Foto: DCS/PCRS Cinco bandidos foram presos preventivamente em Viamão e Porto Alegre. (Foto: DCS/PCRS) Foto: DCS/PCRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (20), a Operação Unmask para prender integrantes de uma quadrilha que se passavam por corretores imobiliários, advogados e proprietários de terrenos a fim de aplicar golpes no Rio Grande do Sul e em outros Estados.

Cinco criminosos foram presos preventivamente em Viamão e Porto Alegre. Os policiais apreenderam celulares, computadores, dinheiro e grande quantidade de documentos, como escrituras públicas, procurações outorgando poderes, certidões de casamento, entre outros, supostamente falsos.

Foram cumpridas 25 ordens judiciais, entre mandados de prisão, busca e apreensão, sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias, com o objetivo de combater os crimes de falsificação de documento público, estelionato e associação criminosa praticados pelos investigados.

Conforme a investigação, o grupo criminoso utiliza documentação falsa para oferecer imóveis de alto valor, a maioria localizada em Itapema (SC). Fingindo ser corretores imobiliários, advogados e até mesmo os próprios proprietários dos terrenos, os bandidos enganam as vítimas, atraídas pela aparência de um negócio vantajoso, já que as propriedades são sempre oferecidas por um preço abaixo do valor de mercado. Após transferirem o dinheiro inicial da venda para garantir o negócio, as vítimas percebem que foram enganadas.

A Delegacia de Polícia de Eldorado do Sul apurou que as procurações para a venda dos imóveis eram feitas pelos criminosos no tabelionato do município.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/presos-criminosos-que-se-passavam-por-corretores-imobiliarios-e-advogados-para-aplicar-golpes-no-rs-e-em-outros-estados/

Presos criminosos que se passavam por corretores imobiliários e advogados para aplicar golpes no RS e em outros Estados

2024-06-20