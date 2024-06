Polícia Com revistas em presídios na Serra Gaúcha, Ministério Público realiza a terceira fase da Operação Contas Abertas

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

O objetivo foi apreender telefones celulares e documentos que serão analisados e usados como provas em uma investigação Foto: MP/Divulgação O objetivo foi apreender telefones celulares e documentos que serão analisados e usados como provas em uma investigação. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

O MP (Ministério Público) do Rio Grande do Sul deflagrou nesta quinta-feira (20) a terceira etapa da Operação Contas Abertas. Com apoio da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários), foram realizadas revistas na Penitenciária Estadual e no Presídio Regional do município.

O objetivo foi apreender telefones celulares e documentos que serão analisados e usados como provas em uma investigação sobre tráfico de armas e drogas, além de lavagem de dinheiro, cometidos por uma organização criminosa que tem base na Serra Gaúcha. De acordo com o MP, pelo menos três integrantes do grupo atuavam de dentro da cadeia em Caxias do Sul. Mandados de prisão foram cumpridos contra eles.

Na segunda-feira (17), foram cumpridos mandados de busca e de prisão no Presídio Regional de Pelotas. Já na semana passada, cerca de 400 agentes cumpriram mais de 20 mandados de prisão e de busca, além do bloqueio de contas bancárias, na primeira fase da operação. A ação foi realizada em Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, São Valentim do Sul, Guaporé e Barros Cassal, além de cidades de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

