Polícia “Quando um policial militar tomba, toda a sociedade perde”, diz Eduardo Leite após morte de brigadiano em Caxias do Sul

Por Marcelo Warth | 20 de junho de 2024

Governador prometeu "empenho máximo" das forças de segurança do Estado para prender os criminosos envolvidos na ação

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, lamentou a morte de um policial militar durante tentativa de assalto a um carro-forte no aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, na noite de quarta-feira (19).

Leite afirmou que “quando um policial militar tomba, toda a sociedade perde” e prometeu “empenho máximo” das forças de segurança do Estado para prender os criminosos envolvidos na ação.

“Com pesar, recebi a notícia da morte do 2º sargento da Brigada Militar Fabiano Oliveira, de 47 anos, que heroicamente tombou após ser baleado durante uma troca de tiros com criminosos que tentaram roubar um carro-forte nas proximidades do aeroporto de Caxias do Sul na noite desta quarta-feira. Ingressando na Brigada Militar em 1997, o sargento Oliveira dedicou mais de duas décadas ao serviço da segurança pública, tendo levado até o fim seu juramento de colocar a própria vida em risco pela proteção da sociedade gaúcha. Expresso minha solidariedade à família do sargento Fabiano, aos colegas e irmãos de farda da Brigada Militar, nesse momento de dor. Quando um policial militar tomba, toda a sociedade perde. Determinei empenho máximo das forças de segurança do Estado para capturar e buscar a responsabilização de todos os criminosos envolvidos nesse ato covarde. Seguiremos firmes na luta contra a criminalidade, honrando a memória do sargento Fabiano Oliveira e de todos os heróis que dedicam suas vidas para proteger o nosso povo”, declarou o governador nas redes sociais.

O brigadiano foi atingido por um tiro de fuzil que atravessou o colete balístico. Os criminosos vestiam uniformes falsos da Polícia Federal e utilizaram veículos com adesivos da corporação. Após intensa troca de tiros, um bandido morreu. Os comparsas conseguiram fugir. Um cerco policial foi montado na região para tentar capturar o grupo.

