Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2024

Foto: Reprodução

O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, disse nesta terça-feira (24) que quer fortalecer a aliança do país com os Estados Unidos. Ishiba chegou a pressionar para uma reunião com o presidente eleito Donald Trump “o quanto antes”.

Durante uma entrevista coletiva, Ishiba declarou que é importante compartilhar com Trump um entendimento comum sobre a situação no nordeste da Ásia.

Ishiba, que está no cargo desde outubro, vem tentando uma reunião com o republicano, mas afirmou em novembro que a equipe do presidente eleito disse que as reuniões com líderes mundiais são restritas sob o chamado Logan Act, uma legislação que proíbe que cidadãos dos EUA se envolvam em conversas não autorizadas com governos estrangeiros.

Ainda nesta terça-feira (24), Ishiba compartilhou que o gabinete planeja aprovar um projeto de orçamento estatal para o próximo ano fiscal a partir de abril na sexta-feira (27).

