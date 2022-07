Mundo Primeiro navio com grãos da Ucrânia deve partir nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2022

A Ucrânia é o quarto maior exportador mundial de grãos. (Foto: Jonas Oliveira/ANPr)

O porta-voz da presidência turca, Ibrahim Kalin, disse neste domingo (31) que há “alta probabilidade” de que um primeiro navio carregado com grãos ucranianos deixe o porto de Odessa, na Ucrânia, na manhã desta segunda-feira (1), após um acordo alcançado em 22 de julho com a Rússia.

“Há uma grande probabilidade de que um primeiro navio possa partir amanhã de manhã [segunda-feira] se tudo for combinado até hoje à noite”, disse Kalin, durante entrevista ao canal privado Kanal 7.

O representante turco, no entanto, indicou que ainda há “uma ou duas questões a serem resolvidas nas negociações com os russos”.

“Os preparativos chegaram a um ponto que permitiria que os navios saíssem do porto de Odessa. Os navios estão carregados, estão prontos para partir, mas é preciso haver uma boa coordenação logística”, acrescentou o porta-voz.

A retomada das exportações foi mencionada em uma reunião entre os ministros da Defesa da Turquia e da Ucrânia e o chefe da infraestrutura ucraniana, anunciou Ancara neste domingo. Segundo comunicado do ministério turco, “está planejado iniciar o transporte o mais rápido possível”.

A Ucrânia é o quarto maior exportador mundial de grãos e cerca de 90% de todas as vendas internacionais de commodities agrícolas ucranianas saem por vias marítimas. A interrupção dos embarques de grãos, desde o início da guerra, provocou um aumento acentuado dos preços de cereais ao redor do mundo, gerando a ameaça de uma crise alimentar, sobretudo em países do Norte da África e do Oriente Médio.

O acordo para suspender o bloqueio — o primeiro texto significativo envolvendo ambos os lados desde o início do conflito — reduz esse perigo, e o preço do trigo caiu 5,8% nos mercados americano e europeu, voltando para os níveis pré-guerra, após a assinatura do documento. O do milho caiu 1,99%.

Com o acordo, ficam liberadas exportações pelos portos ucranianos de Odessa, Chornomorsk e Pivdenny, com os navios que dali partem podendo navegar em segurança por corredores no Mar Negro. Juntos, os três portos responderam por pouco mais da metade das exportações de grãos do país na safra 2020-1, segundo dados do site UkrAgroConsult.

O Centro de Coordenação Conjunta, inaugurado oficialmente na quarta-feira, em Istambul, será o responsável pelo controle das exportações de grãos da Ucrânia através do Mar Negro. Ele deve registrar e controlar os navios mercantes que participarão dos comboios, garantir seu monitoramento via internet e por satélite e inspecionar os navios no momento do carregamento nos portos ucranianos e na chegada aos portos da Turquia.

