Acontece Projeto Amor em Forma de Máscara faz doação de equipamento de proteção e arrecada alimentos

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

(Foto: Divulgação/ Sesc)

O Sesc Comunidade realiza nesta semana duas ações sociais por meio do projeto Amor em Forma de Máscara: Costure esta Ideia, em Porto Alegre. A partir desta quarta-feira (13), as unidades Sesc Centro Histórico (Rua Vigário José Inácio, 718) e Navegantes (Av. Brasil, 483), serão pontos de troca de alimentos por máscaras.

Os interessados podem doar 2 kg de alimentos não-perecíveis para o Programa Mesa Brasil Sesc e receber uma máscara de tecido para usar durante o período da pandemia. Inicialmente, serão disponibilizadas 100 peças, sendo 50 em cada bairro, com o objetivo de arrecadar 200kg de alimentos.

Além dessa iniciativa, na quinta-feira (14), às 10h, a instituição fará a entrega de 210 máscaras para o Instituto Dias da Cruz (Av. da Azenha, 366), que atende cerca de 70 pessoas por dia em situação de rua e vítimas de violência em busca de alimento e local para dormir. A ação busca preservar essa população em extrema vulnerabilidade por não possuírem acesso a insumos básicos para evitar a contaminação por coronavírus. O material foi produzido por integrantes do Voluntariado do Sesc, com tecidos, linhas e elásticos doados pelo Programa Sesc Envolva-se.

