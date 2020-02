Verão Projeto de educação socioambiental chega ao Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2020

O projeto de educação socioambiental é batizado de "Projeto Oceano". (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A UFRGS, através do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar), firmou uma parceria com o Acqua Lokos Parque Hotel, para a realização de um projeto de educação socioambiental. Batizado de Projeto Oceano, o intuito da atividade é conscientizar os visitantes que estiverem no Parque Acqua Lokos, sobre a riqueza do ecossistema marinho da região costeira do sul do Brasil. Outra diretriz importante é chamar a atenção dos impactos negativos da cadeia do plástico na vida marinha e a necessidade da redução do uso deste material.

A iniciativa contém duas mostras com informações de locais do Litoral Norte e animais da fauna litorânea. Uma ocorre no Parque Coberto apresentando a exposição fotográfica: Céu, terra, água – o Litoral Norte do RS em imagens e outra na Área Aquática, com painéis ao ar livre – onde aos finais de semana estudantes do curso de Biologia Marinha CECLIMAR/ CLN/ UFRGS realizarão a mediação com o público.

Com o objetivo de reforçar a importância dessa ação o Acqua Lokos também está realizando uma redução de materiais plásticos no lado leste da Área Aquática, desde a substituição do mobiliário constituído desse polímero por madeira, 100% dos copos disponibilizados são de papel, além dos ecocopos colecionáveis – a pessoa paga uma caução de cinco reais para utilizar o copo plástico e após o uso devolve o mesmo para o estabelecimento. Já estão disponíveis 3 modelos, que havendo interesse, podem ser adquiridos.

A empresa deve gerar no final da Temporada Verão, um relatório de quanto material plástico deixou de consumir no período. De acordo com Marcelo Bugin, gerente de marketing e parcerias do Acqua Lokos, a ideia é trazer entidades para se tornarem parceiras do projeto. “Quanto mais empresas se juntarem a essa proposta mais expressivo será o resultado. Também está previsto como parte do Projeto Oceano, a disponibilização das exposições para 11 prefeituras do Litoral Gaúcho.

Para o biólogo do CECLIMAR/ CLN/ UFRGS, Maurício Tavares, colaborar com essa inciativa dentro de um dos principais centros de lazer e diversão do país deverá ampliar consideravelmente o conhecimento dos visitantes sobre o tema. A mostra que nasceu na Temporada Verão 2020 deverá ser integrada ao projeto pedagógico Dia Letivo no Parque, já na próxima Temporada Inverno. O Projeto Oceano pode ser conferido até o dia 01 de março, sendo a visitação inclusa no valor do passaporte.

Voltar Todas de Verão

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário