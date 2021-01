Inter Prováveis escalações: quem deve ir à campo para Inter x Fortaleza

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 17 de janeiro de 2021

Inter e Fortaleza se enfrentam nesse domingo (17), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h30 e você pode acompanhar tudo aqui na Rádio Grenal.

Em momentos diferentes, as duas equipes vêm com vontades distintas. Enquanto o Inter é vice-líder com 53 pontos e busca se aproximar do São Paulo atual líder, que possui 56 pontos. Já o caso do Fortaleza é mais complicado. Após empatar com o Grêmio, o time beira a zona de rebaixamento. Precisa vencer e torcer para uma derrota do Bahia, o primeiro do Z-4.

Provável Inter:

Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Bruno Praxedes, Caio Vidal e Patrick; Yuri Alberto.

Provável Fortaleza:

Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Wanderson e Carlinhos; Felipe, Juninho, David, Romarinho, e Osvaldo; Wellington Paulista.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter