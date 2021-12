Política PTB elege nova presidente com aval de Roberto Jefferson, em carta enviada da prisão

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2021

Convenção do PTB elegeu Graciela Nienov (ao centro, de verde) como nova presidente do partido; executiva terá bolsonaristas e velhos aliados de Roberto Jefferson. (Foto: Reprodução)

Em convenção realizada na terça-feira, o PTB elegeu Graciela Nienov para comandar a sigla no lugar de Roberto Jefferson, afastado do cargo por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal). Na prática, Nienov foi efetivada no cargo que já vinha ocupando interinamente desde a prisão de Jefferson, em agosto, também por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, no inquérito que apura atos antidemocráticos. A efetivação de Nienov, numa eleição com chapa única, recebeu o aval de Jefferson, que se manifestou através de uma carta enviada da prisão de Bangu 8, no Rio de Janeiro.

Na carta, Jefferson defendeu o apoio dado por ele ao então presidente da República Fernando Collor de Mello, que deve retornar ao PTB, no processo de impeachment em 1992, e fez referência também alianças pregressas do partido com o PT, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A carta não trouxe nenhuma citação ao presidente Jair Bolsonaro, que se filiou também nesta terça ao PL. Em cartas anteriores, Jefferson já havia criticado Bolsonaro pelo que classificou como “vício nas facilidades do dinheiro público”.

Com o novo arranjo, Nienov será a presidente do PTB e Jefferson passa a figurar como presidente de honra, posto que só assumirá em maio de 2022, quando terminar o afastamento de 180 dias determinado pelo STF. O afastamento foi decidido por Moraes sob o argumento de que Jefferson, preso preventivamente, vinha usando a estrutura partidária com recursos públicos para continuar disparando ataques à democracia e fake news.

Na carta, lida durante a convenção do PTB, Jefferson classificou Nienov como “uma leoa em defesa da pátria, de Deus, da família, da vida e da liberdade”, e afirmou que a ex-interina está pronta para enfrentar “um grande desafio, sendo mulher, na crepitação de um cenário de graves conflitos políticos e institucionais, que ora enfrentamos no Brasil”.

“Vem de família cristã e conservadora, esse é seu berço. Vem das bases do partido, conquistou nas ruas do Rio Grande do Sul, peleando, o respeito de todos nós quando presidiu a Juventude Gaúcha”, escreveu Jefferson sobre a nova presidente do PTB.

Guinada bolsonarista

Fundado originalmente pelo ex-presidente Getúlio Vargas em 1945, extinto na ditadura militar e refundado nos anos 1980 por Ivete Vargas, sua sobrinha-neta, o PTB foi dirigido por Roberto Jefferson entre 2003 e 2012, ano em que foi preso pelo envolvimento no mensalão. Jefferson retornou à presidência do PTB em 2016, após receber um indulto do STF, e conduziu o partido a uma guinada bolsonarista desde o ano passado.

No período mais recente, Jefferson vinha defendendo a adoção de uma agenda pautada pelo “liberalismo econômico e ao conservadorismo nos costumes”, conforme registrou na carta lida na terça-feira. Jefferson tentou atrair Bolsonaro e seus filhos para o PTB, mas o presidente e o senador Flávio Bolsonaro optaram por se filiar ao PL, de olho numa maior estrutura partidária e em maior volume de recursos do fundo eleitoral para a campanha de 2022. As informações são do jornal O Globo.

