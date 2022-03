Saúde Puberdade precoce em meninas: saiba quais são os riscos e como tratá-la

Por Redação O Sul | 23 de março de 2022

A puberdade precoce causa riscos à saúde das meninas. (Foto: Reprodução)

A puberdade é uma fase que já pode ser muito difícil na vida das meninas. Se ela acontece antes da hora, a adolescente tem que lidar não apenas com as mudanças no corpo e no comportamento, mas com uma série de riscos para a saúde.

Mas em que idade a puberdade pode ser considerada precoce? Quais as causas desse problema e o que pode ser feito para combatê-lo?

A puberdade é o amadurecimento do corpo para se preparar para a procriação, explica a médica Marta Francis Benevides Rehme, presidente da Comissão Nacional Especializada em Ginecologia Infanto Puberal da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia). Ela acontece em etapas e é um processo diferente em meninas e meninos.

“Nas meninas, primeiro há o crescimento dos seios, depois o surgimento de pelos pelo corpo e em seguida a primeira menstruação, que marca o fim desse processo”, explica Rehme.

A idade em que as meninas passam pela puberdade vem caindo ao longo dos anos: a média de idade para para primeira menstruação hoje é muito menor do que era no início do século passado, diz a médica. Os pesquisadores ainda não conseguem dizer com certeza o motivo, mas há uma série de hipóteses, entre elas mudanças na alimentação e nos estímulos ambientais.

Hoje, a média de aparecimento dos primeiros sinais da puberdade é por volta dos 10 anos e a primeira menstruação entre os 11 e 12 anos, explica Rehme.

Quando o aparecimento de pelos ou de mamas acontece em meninas com menos de 8 anos, considera-se que ela está passando por um processo de puberdade precoce, explica o endocrinologista Sonir Roberto Rauber Antonini, professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e presidente do Departamento de Endocrinologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

Além do aparecimento de mamas e pelos, outros fatores que podem aparecer na puberdade precoce são um crescimento muito rápido em meninas muito pequenas, a pele ficar oleosa e com acne, e até mesmo a presença de odor axilar e mudanças de comportamento.

Nesses casos, explica Antonini, é extremamente importante que essa menina passe pela consulta de um pediatra e seja encaminhada para um endocrinologista pediátrico para fazer exames e dar um diagnóstico. Se ele for positivo, ou seja, se a menina realmente estiver passando pela puberdade precoce, normalmente esse processo precisa ser interrompido. Mas por que essa intervenção é necessária e quais os problemas que a puberdade precoce pode trazer?

Fatores de risco e causas da puberdade precoce

Há diversas causas possíveis para a puberdade precoce, explica Antonini – desde uma causa genética, ou seja, uma tendência ao problema herdada dos pais, até a presença de doenças como tumores, problemas nas glândulas supra-renais ou nos ovários.

O mais comum, no entanto, é que ela tenha o que os médicos chamam de causa central, que é quando o cérebro – por motivos variados que nem sempre ficam claros – está liberando os hormônios antes do tempo.

Há também um fator de risco, que pode aumentar as chances da puberdade ser adiantada: a obesidade infantil.

A endocrinologista Maria Edna de Melo, presidente do grupo de Obesidade Infantil da SBEM, explica que meninas com obesidade tendem a ter a puberdade antecipada.

“O que costuma acontecer é uma menina que iria menstruar aos 11, 12 anos acabar menstruando aos 9 ou 10. A obesidade infantil costuma causar esse adiantamento, mas normalmente não chega a causar a puberdade precoce, ou seja, antes dos 8 anos”, explica Melo.

Segundo Antonini, ainda não se sabe exatamente o porquê a obesidade causa esse adiantamento, mas provavelmente está relacionado à produção de leptina, um hormônio importante para o corpo produzir os hormônios da puberdade.

“A leptina é produzida pelo tecido adiposo”, explica Antonini, “então o excesso de leptina provavelmente é um dos fatores que faz com que a obesidade gere esse adiantamento.”

“A quantidade de gordura no corpo está muito relacionada com a puberdade. Então assim como uma menina com excesso pode antecipar, uma criança muito magra pode não entrar em puberdade”, afirma o endocrinologista.

Melo explica que é importante que os pais consultem o pediatra se estiverem em dúvida sobre o peso adequado dos filhos. “A obesidade em crianças não é calculada da mesma forma que em adultos, existe um índice específico para elas indicado pela OMS (Organização Mundial de Saúde).”

Como é o tratamento da puberdade precoce?

O tratamento que será indicado depende da causa do problema. Em caso de puberdade adiantada, mas não tecnicamente precoce (antes dos 8 anos), em que a causa é obesidade, a puberdade não precisa ser interrompida – o indicado é o tratamento da obesidade, que pode levar a outros riscos para a saúde no futuro.

“Em 95% dos casos de obesidade infantil, a causa é alimentação inadequada e pouca atividade física, então são esses os fatores que precisam de alteração”, explica Antonini.

“Hoje em dia existe muita pressão da indústria alimentícia, muita facilidade de obter alimentos ultraprocessados. E às vezes eles são até mais baratos que alimentos frescos”, explica Melo.

