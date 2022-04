Ciência Raro eclipse de Lua Negra e “beijo” de planetas: os eventos do céu nesta semana

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2022

A Estação Espacial Internacional (à esquerda) e um satélite chinês (à direita) cruzando Coma Berenices. (Foto: Reprodução)

Duas conjunções incrivelmente próximas ocorrerão no próximo fim de semana envolvendo quatro dos objetos mais famosos do nosso céu – mas você precisará acordar muito cedo para um e na parte certa do mundo para o outro.

Confira a seguir o que ver no céu esta semana, desta quarta-feira (27) até domingo, dia 1º de maio:

1-Quarta-feira, dia 27 de abril de 2022: Uma conjunção próxima de Vênus, Júpiter e uma lua crescente

Olhe para sudeste antes do nascer do sol e você verá uma lua crescente com 12% de iluminação logo abaixo de Júpiter e Vênus, que estarão muito próximas.

2-Sexta-feira, dia 29 de abril de 2022: Mercúrio nas Plêiades

Olhe para o céu ocidental imediatamente após o pôr do sol e você poderá ter uma visão de uma rara conjunção do planeta Mercúrio e do brilhante aglomerado aberto, as Plêiades. É uma visão rara que deve ter fotógrafos lutando para registrar.

3-Sábado, dia 30 de abril de 2022: Vênus encontra Júpiter e o primeiro eclipse solar de 2022

Olhe para o leste antes do nascer do sol para ver Júpiter e Vênus em uma conjunção próxima, o mais próximo que eles estarão em 2022.

Sábado também é o dia do primeiro eclipse solar de 2022, um evento parcial que verá cerca de 60% do Sol coberto por uma “Lua Negra”, apenas observável para quem estiver no Chile e na Antártida.

Constelação da semana: Coma Berenices

Uma simples forma de L de três estrelas, Coma Berenices não é uma constelação imaginativa. Espremida entre Boötes, a Ursa Maior e a ponta da cauda de Leo, o leão, esta constelação está relativamente próxima da estrela laranja Arcturus.

A estrela mais brilhante em Coma Berenices é Beta Comae Berenices, a do meio, que está a apenas 30 anos-luz de distância. No entanto, mire um binóculo nele e você encontrará aproximadamente 20 estrelas brilhantes – e muitas estrelas mais escuras – que fazem parte de um aglomerado aberto chamado Coma Star Cluster ou Melotte 111.

Está a cerca de 288 anos-luz de distância, tornando-se um dos aglomerados estelares mais próximos do nosso Sistema Solar.

