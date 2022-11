Esporte Rebeca Andrade falha nas barras assimétricas e fica em 8º lugar na final do aparelho no Mundial de Ginástica

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Depois de ouro inédito no individual geral, brasileira tem falha na final do seu aparelho favorito. (Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Era a prova favorita de Rebeca Andrade, mas neste sábado a campeã olímpica ficou sem medalha no Mundial de ginástica artística. A brasileira abriu a final das barras assimétricas de Liverpool, sofreu uma queda e acabou na oitava posição. Depois de conquistar o ouro inédito do individual geral, Rebeca falhou na sua segunda chance de pódio, mas ainda vai disputar duas decisões no domingo: trave e solo.

“Paralela é meu aparelho favorito. Erros acontecem. Eu não sei o que fiz de errado, o que aconteceu. Mas eu estou tranquila. Faz parte. O nível foi bem alto, foi uma ótima competição. Eu estava ali torcendo muito pelas meninas, porque são ginastas muito boas, com séries muito boas. É bom a gente ficar observando, foi legal”, disse a ginasta.

Se tivesse acertado a série, talvez Rebeca ainda teria ficado fora do pódio de tão forte que foi a decisão. A chinesa Wei Xiaoyuan fez uma apresentação de grande dificuldade (6,6 pontos) e conquistou o bicampeonato mundial, com 14,966 pontos. Vice do individual geral, a americana Shilese Jones levou mais uma prata (14,766). Atual campeã olímpica das barras, a belga Nina Derwael completou o pódio (14,700) – o bronze de Liverpool foi sua quarta medalha em Mundiais.

Rebeca estava com um collant azul. Sua cor da sorte. Ela parecia muito focada, sempre bem agasalhada para não perder o aquecimento. Só que logo no início da prova, ela perdeu o embalo em uma parada de mãos e não conseguiu evitar a queda. A brasileira respirou e recomeçou sua série, executado com perfeição na segunda tentativa. A nota 12,800 lhe tirou qualquer chance de uma medalha.

Além das duas finais de Rebeca Andrade, o Brasil ainda vai estar em mais duas decisões neste domingo. Caio Souza tenta uma medalha no salto, e Arthur Nory tem a chance do pódio na barra fixa. Flávia Saraiva está classificada para o solo, mas a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) só deve confirmar sua participação horas antes da prova. Ela está em tratamento intensivo do tornozelo direito desde o último domingo, quando lesionou na classificatória do Mundial de Liverpool.

Conquista histórica

Na última quinta (3), a ginasta de 23 anos conquistou o ouro inédito para o Brasil no individual geral do Mundial de ginástica artística. A vice-campeã olímpica da prova confirmou o favoritismo e brilhou para se tornar a primeira brasileira campeã mundial da prova mais tradicional da modalidade. Rebeca é a nova a número 1 do mundo e celebrou com a bandeira do Brasil no solo da arena de Liverpool.

Somando 56,899 pontos, Rebeca foi absoluta na final. Ao fim de nenhuma rotação saiu da primeira posição, nem mesmo quando teve uma pequena falha nas barras assimétricas. O talento da brasileira é tão grande que ela conseguiu reverter qualquer mínimo deslize para somar 56,899 pontos nos quatro aparelhos. Teve exatamente um ponto e meio de vantagem para a americana Shilese Jones, que ficou com a prata – a diferença maior do que uma queda. A britânica Jéssica Gadirova ficou com o bronze (55,199).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte