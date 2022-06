Leandro Mazzini Recrudescimento

Por Leandro Mazzini | 14 de junho de 2022

O Senado alega que “não tem como praxe a divulgação de casos de covid-19 entre os seus servidores". (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

Os casos de covid dispararam na Câmara do Deputados nos últimos dois meses. Levantamento obtido pela Coluna via Lei de Acesso à Informação (LAI) mostra que “foram registrados pelo Departamento Médico (Demed) 20 casos em abril e 166 casos em maio de 2022”. Os dados de junho não foram informados. Apesar do recrudescimento da pandemia, a Câmara mantém a rotina normal, com reuniões de comissões, votações em plenário e sem obrigatoriedade de uso de máscaras.

Praxe

Procurado, o Senado Federal alega que “não tem como praxe a divulgação de casos de covid-19 entre os seus servidores, colaboradores e parlamentares”.

Máscaras

Deputados e senadores defendem a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras nas duas Casas. “A gente não pode brincar com a covid-19. O vírus está aí”, afirma o senador Confúcio Moura (MDB-RO).

Caminho

O Ministério da Economia adotou o mesmo nome do Plano de Governo do então candidato Jair Bolsonaro (PL) – “Caminho da Prosperidade” – para o hotsite, lançado ontem, que reúne “a história da transformação econômica brasileira”.

Energia

A diretora-geral substituta da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Camila Bomfim, é esperada amanhã na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados para dar explicações sobre os valores que serão devolvidos ao consumidor, via tarifa de energia, de tributos pagos a mais pelas distribuidoras.

Sanção

A audiência foi solicitada pelo deputado Filipe Barros (PL-PR). A Câmara e o Senado aprovaram, recentemente, um projeto (PL 1280/22) que especifica os procedimentos para a Aneel devolver ao consumidor os valores de PIS e Cofins pagos a mais pelas distribuidoras. O texto aguarda sanção presidencial.

Coringa

Ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Gilberto Carvalho, atualmente diretor da Escola Nacional de Formação Política do PT, segue bem cotado para uma cadeira no Palácio do Planalto em caso de vitória do petista. Ele é unanimidade na pré-campanha de Lula. Atua como “coringa” na interlocução com evangélicos, movimentos sociais, militares e empresários.

Preços

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e ministro Paulo Guedes (Economia) pedem para supermercados segurarem preços para conter inflação. Mal sabem eles que não é de hoje que os estabelecimentos buscam saídas para gerar fluxo de caixa e evitar o repasse de preços, diante da pressão inflacionária e da alta dos juros.

Créditos

À Coluna, a BMS Consultoria Tributária, que atende 150 estabelecimentos filiados à Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), informa que a estimativa é recuperar R$ 1 bilhão em créditos tributários junto à Receita Federal em 2022. A empresa oferece suporte técnico para reduzir riscos de inconsistências no recolhimento dos tributos e identificar oportunidades de restituição de valores.

Lei Orlando Brito

O Congresso pode derrubar hoje o veto (21/2022) do presidente Jair Bolsonaro (PL) à Lei Orlando Brito. O projeto determina a isenção de tributos de equipamentos importados para uso exclusivo no exercício da profissão de fotógrafo e cinegrafista.

Confiança

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) avançou 1,3 ponto em junho de 2022, de 56,5 pontos para 57,8 pontos. O resultado demonstra avanço da confiança em relação ao mês anterior e coloca a confiança do setor industrial no maior patamar desde outubro de 2021. O indicador é calculado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Assédio

A Associação Nacional dos Advogados da Caixa (Advocef) promoveu ontem debate sobre assédio moral e sexual no trabalho. Participaram Rita Serrano, representante dos empregados no Conselho de Administração do banco, e representantes de outras carreiras da Caixa.

