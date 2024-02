Acontece Rede Pampa dá início a mais um fórum para debater o desenvolvimento do estado

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Novos horizontes para o desenvolvimento é o mote desta edição, que está acontecendo nesta quinta (8), em Atlântida. Foto: Beto Rodrigues/Especial O Sul Foto: Beto Rodrigues/Especial O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde desta quinta-feira (8), acontece o VIII Fórum Rio Grande do Sul – Novos Horizontes para o Desenvolvimento, promovido pela Rede Pampa e parceiros. Com a presença de autoridades e nomes relevantes do cenário estadual e nacional, serão debatidos temas caros ao presente e ao futuro do estado na sede social da Sociedade dos Amigos do Balnerário de Atlântida (Saba), em Atlântida, Xangri-lá.

Reunindo um expressivo público no Litoral Norte gaúcho, o evento recebe o vice-governador do RS, Gabriel Souza, para a abertura e o governador Eduardo Leite para o encerramento. A mediação é do vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto.

Fazem parte desta iniciativa a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul (Sedec), o Banrisul, o BRDE, a Icatu Seguros, a Rio Grande Seguros e a Corsan.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/rede-pampa-forum-debater-desenvolvimento-do-estado/

Rede Pampa dá início a mais um fórum para debater o desenvolvimento do estado

2024-02-08