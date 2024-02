Acontece Rede Pampa promove fórum no Litoral Norte para debater desenvolvimento gaúcho

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

Evento é gratuito e aceita inscrições até às 12h desta quinta (8). Foto: Jorge Scherer/O Sul FÓRUM DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO E FINANCIAMENTO DA ECONOMIA GAÚCHA. Foto: Jorge Scherer/O Sul

Reunindo grandes nomes de entidades públicas e privadas, a Rede Pampa promove o VIII Fórum Rio Grande do Sul – Novos Horizontes para o Desenvolvimento a fim de discutir temas atuais do cenário econômico e social nacional e internacional. Pela sexta vez no litoral gaúcho, o debate será realizado na sede social da Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida (Saba), em Atlântida, Xangri-lá, nesta quinta-feira (8), das 14h30 às 18h30.

O evento integra o projeto RS Sustentável e será apresentado pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, que defende a importância de debates como este. “Nós estamos cuidando do desenvolvimento do estado”, afirmou. O vice-governador do RS, Gabriel Souza, encaminhará a abertura do fórum, enquanto o governador Eduardo Leite discorrerá no encerramento.

A extensa lista de painelistas inclui o presidente da ALRS, Adolfo Brito; o secretário-chefe da Casa Civil do RS, Artur Lemos; o presidente do Banrisul, Fernando Lemos; o vice-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Junior; o secretário da Sedec, Ernani Polo; o presidente do Grêmio FBPA, Alberto Guerra; o presidente do SC Internacional, Alessandro Barcellos; o presidente da Rio Grande Seguros e vice-presidente da Icatu Seguros, César Saut; o presidente do Simers e da Masal S/A, Claudio Bier; o diretor da Corsan Aegea, Fabiano Dallazen; o presidente da Cotrijal, Nei Manica; o presidente e fundador da Granja Faria, Ricardo Faria, e o empresário Dunga.

As inscrições para prestigiar o fórum estão abertas até esta quinta-feira, 12h, em: fórum novos horizontes rs.com.br. A participação poderá ser virtual ou presencial. O debate também será transmitido pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade.

O evento tem patrocínio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul (Sedec), do Banrisul, do BRDE, da Icatu Seguros, da Rio Grande Seguros e da Corsan.

2024-02-07