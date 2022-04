Economia Redução da Petrobras não tem efeito, e gás de cozinha chega a custar 160 reais no Brasil

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2022

Na semana passada, a Petrobras anunciou redução de 5,58% na cobrança do produto. Segundo a ANP, o preço médio do botijão é de R$ 113,66. Foto: Agência Brasil Na semana passada, a Petrobras anunciou redução de 5,58% na cobrança do produto. Segundo a ANP, o preço médio do botijão é de R$ 113,66. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) informou, nesta terça-feira (19), que o preço do botijão de gás de cozinha (GLP) continuou a subir mesmo após a Petrobras anunciar, na semana passada, a redução de 5,58% na cobrança do produto.

De acordo com pesquisa da ANP, o maior preço foi encontrado em Mato Grosso, onde o gás chega a custar R$ 160. O menor foi registrado no estado do Maranhão (R$ 78).

O levantamento da agência mostra que o custo médio do botijão é de R$ 113,66 – 0,1% a mais em relação ao registrado na semana passada (R$ 113,54).

A pesquisa da ANP foi realizada entre os dias 10 e 16 de abril, em 3.881 municípios do Brasil.

Petrobras anuncia redução do preço

Em 8 de abril, dois dias antes de o levantamento da Agência Nacional de Petróleo ter início, a Petrobras anunciou uma redução de 5,58% no preço do botijão de gás de cozinha.

O reajuste começou a valer em 9 de abril. O preço médio de venda do botijão da Petrobras para as distribuidoras passou de R$ 4,48 para R$ 4,23 por kg, o equivalente a R$ 54,94 pelo botijão de 13kg.

O último reajuste no preço do gás havia ocorrido no dia 11 de março. Na ocasião, o valor médio de venda do GLP foi reajustado em 16,1%, passando de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg, equivalente a R$ 58,21 por 13kg. Esse aumento gerou desgaste à petroleira.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de março de 2021 a março deste ano, o custo do gás de cozinha para o consumidor final acumulou alta de 29,56%.

