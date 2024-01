Mundo Rei Charles dá entrada em hospital de Londres para realizar cirurgia de próstata

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2024

Família real não informou por quanto tempo o rei Charles ficará no hospital.

A rainha Camilla disse nesta sexta-feira (26) que o rei Charles estava “bem” após ele dar entrada no hospital London Clinic pela manhã para realizar uma cirurgia de próstata. Trata-se de um “procedimento de correção” para tratar um aumentado de próstata, segundo o Palácio de Buckingham.

“O rei de entrada em um hospital de Londres nesta manhã para um tratamento programado. Sua majestade gostaria de agradecer a todos que enviaram suas boas energias ao longo da última semana e está encantado ao saber que seu diagnóstico está tendo um impacto positivo na conscientização sobre a saúde pública”, afirmou o Palácio de Buckingham em um comunicado.

O Palácio de Buckingham não informou por quanto tempo o rei Charles, de 75 anos, ficará no hospital, mas seus próximos compromissos oficiais foram adiados para permitir um breve período de recuperação.

A cirurgia já estava programada e foi anunciada pelo Palácio de Buckingham na semana passada. O comunicado também informa que a Charles tem uma condição benigna comum em homens acima de 50 anos.

A esposa de Charles, a rainha Camilla, afirmou antes do procedimento que Charles estava “bem e ansioso para voltar ao trabalho”.

O hospital que Charles foi internado é o mesmo que sua nora Kate Middleton está internada desde a semana passada, onde passou por uma cirurgia abdominal.

Conscientização

Não é comum a Família Real divulgar detalhes de doenças e considera todos os assuntos médicos como privados, mas o rei Charles fez questão de compartilhar detalhes de sua doença para incentivar outros homens que estão enfrentando sintomas a fazerem uma consulta médica.

Segundo o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra (NHS, na sigla em inglês), houve um aumento de 1000% nas visitas à sua página da web com conselhos sobre aumento da próstata desde que o diagnóstico de Charles foi revelado.

Hiperplasia na próstata

O médico urologista Fernando Leão explica que a hiperplasia prostática benigna é uma doença em que ocorre o crescimento da próstata. Com o aumento, ocorre a compressão da uretra, dificultando a passagem da urina. “Estima-se que em torno de 50% de todos os homens após os 50 anos vão desenvolver algum grau de hiperplasia prostática, desde leve, moderada a intensa”, afirma.

O urologista João Paulo garante que o tamanho da próstata não está, necessariamente, interligada com a gravidade da doença. A disfunção, segundo o médico, não tem relação com o câncer da próstata e não é considerada precursora da doença.

Por outro lado, merece atenção devido aos problemas secundários causados, especialmente por ser muito comum. Segundo João Paulo, seis em cada dez homens terão a doença

Mesmo não tendo uma causa completamente conhecida, estudos confirmam que a hiperplasia prostática benigna está associada ao processo natural de envelhecimento. Por isso, é mais comum entre homens acima dos 50 anos.

O médico urologista Pedro Junqueira, doutor pela Universidade de São Paulo (USP), explica que, com o passar dos anos, o corpo passa por alterações hormonais que afetam o bom funcionamento do organismo. Além disso, síndromes metabólicas e fatores genéticos também são possíveis causas do aparecimento do problema.

Segundo os médicos, com o aumento da próstata, o homem pode sentir dificuldade de fazer xixi e acaba sentindo necessidade de ir mais vezes ao banheiro, já que o esvaziamento da bexiga não é completo. Também são comuns: peso na bexiga e ardência ao urinar.

Dependendo da situação, o homem também pode começar a não conseguir segurar por muito tempo a urina.

“Esse crescimento anormal da próstata pode pressionar a uretra e dificultar a passagem da urina, facilitando o surgimento de infecções e cálculos renais”, explica Junqueira.

Leão explica que o diagnóstico da doença é bastante simples e tem início na entrevista com o paciente. No exame físico, o médico fará o toque retal e exames de imagem, que vão oferecer informações mais claras sobre o volume da próstata.

Também são pedidos exames para avaliar o fluxo da urina, conhecido como urofluxometria, e um exame de sangue.

