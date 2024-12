Grêmio Reinaldo anuncia sua saída de Grêmio

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Lateral fez texto de despedida do Tricolor após duas temporadas Foto: Lucas Uebel/Grêmio Lateral faz texto de despedida do Tricolor após duas temporadas. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste domingo (29), Reinaldo anunciou sua saída do Grêmio através de suas redes sociais. O lateral-esquerdo de 35 anos vestiu a camisa Tricolor por duas temporadas e não teve seu contrato renovado. O clube ainda não fez o anúncio oficial.

“Felicidade e orgulho por ter defendido por dois anos uma das camisas mais pesadas do continente. No Grêmio, vivi e aprendi a cultura e a paixão do povo gaúcho pelo Imortal e hoje deixo o clube pela porta da frente, com a sensação de ter feito meu melhor a cada treino e a cada jogo vestindo essa camisa. Obrigado, Tricolor!”, escreveu o atleta na legenda da publicação.

Reinaldo disputou 95 partidas pelo Grêmio, com 50 vitórias, 20 empates e 25 derrotas. Durante sua passagem, marcou nove gols e deu 10 assistências.

Com a contratação de Gustavo Quinteros para o comando do Tricolor, as próximas contratações devem ser lideradas por ele.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/reinaldo-anuncia-sua-saida-de-gremio/

Reinaldo anuncia sua saída de Grêmio

2024-12-30