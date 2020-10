Bem-Estar Relatório da Spaan 2019 destaca comprometimento da entidade com um envelhecimento saudável

A Spaan (Sociedade Porto-Alegrense de Auxílio aos Necessitados) lançou mais uma edição do seu Relatório Social. O documento, tradicionalmente divulgado no primeiro semestre de cada ano, teve a sua publicação adiada em decorrência da pandemia do coronavírus.

A edição de 2019 reúne as principais ações da entidade, descritivo do trabalho realizado na instituição, com divulgação do voluntariado, e apresentação dos colaboradores. De forma detalhada, apresenta também o balanço financeiro, como forma de prestar contas a todos os doadores e apoiadores da causa do idoso.

O documento destaca o diferencial da Spaan frente às demais Instituições de Longa Permanência de Idosos, a conjugação das especialidades e o atendimento colegiado pelas diferentes áreas, gerando um cuidado integral e humanizado ao idoso.

Em 2019, foram acolhidos, em média, 128 idosos, com idades entre 62 e 100 anos. 70% do público apresentava vínculos familiares fragilizados, sendo 30% formado por homens e 70% por mulheres.

Em sua carta de apresentação, o presidente da entidade, Gildásio de Oliveira, destaca a transformação etária que ocorreu no Rio Grande do Sul. “Em outubro de 2019, passamos a ter mais gaúchos acima dos 60 anos de idade do que crianças e adolescentes de zero a 14 anos. Somos o segundo Estado brasileiro em número de idoso. Além disso, entre os 20 municípios do País com o maior número de idosos, 19 são gaúchos. Números que mostram a importância de fortalecimento das políticas públicas que garantam a dignidade da pessoa idosa, especialmente àquelas em situação de vulnerabilidade social”, pontou o presidente da entidade.

A edição na íntegra do Relatório Social 2019 pode ser conferida online, através do link https://bit.Iy/2GhhEhH.

