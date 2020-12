Grêmio Renato comemora marca histórica e garante que quer mais: “Nosso objetivo é ganhar, ganhar e ganhar”

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

Renato se tornou o técnico que mais comandou o Grêmio na história Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 1 de dezembro de 2020

A vitória tricolor por 2 a 1 em cima do Goiás nesta segunda-feira (30) foi marcada por um recorde: Renato Portaluppi chegou ao seu jogo de número 384 como técnico do Grêmio, superando a marca de Oswaldo Rolla, o Foguinho, e se tornando o treinador que mais comandou o clube na história. Após a partida, muito emocionado, Renato comemorou a conquista pessoal e também o resultado da partida:

“Fico muito feliz por quebrar mais uma marca. Espero continuar quebrando recordes nos próximos três meses. Feliz duplamente. Nessa data tão marcante, conquistamos uma vitória, mais três pontos no Brasileiro. A gente vem crescendo nas competições. Difícil ter (alguém que supere). Se um dia o Felipão resolver voltar para o Grêmio, pode me passar”, brincou o técnico.

Renato não escondeu sua vontade de continuar vencendo com o Grêmio e deixou claro que cobrança não faltará: “Eu quero ganhar mais. Quando cheguei, falei que ia tirar o time da fila de títulos, que a torcida ia parar de sofrer. Eu sempre coloco isso na cabeça do grupo, ganhar é bom demais, mas não podemos nos acomodar, ganhar mais, o meu objetivo é esse, degrau a degrau, com confiança, com união dos nossos jogadores. Nem sempre jogamos o que a gente quer, o que eu quero com todo mundo é ganhar mais títulos, vou continuar sempre cobrando meu grupo, a gente trabalha para isso”.

Com a vitória, o tricolor chegou a sua 14ª partida de invencibilidade, mais um número expressivo para a conta do técnico. Nas últimas rodadas, saltou na tabela do Campeonato Brasileiro e atualmente empata com Santos, Palmeiras e Inter na briga pelo G-6. “Não sei onde pode chegar, mas trabalhamos para ganhar títulos. É bom ver o Grêmio assim, há 40 dias falei que íamos chegar e decolar. Nosso objetivo é ganhar, ganhar e ganhar. Importante continuarmos o nosso trabalho. Estamos em três competições e trabalhamos para ganhar pelo menos um título”, finalizou.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

