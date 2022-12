Grêmio Renato Portaluppi é liberado para ir ao Rio de Janeiro; técnico volta segunda-feira

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2022

Conforme informou o Grêmio, isso estava previamente combinado entre comandante e direção. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Tricolor retornou, nesta sexta-feira (16), aos trabalhos no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O técnico Renato Portaluppi foi com a equipe para o gramado, conversou com o elenco e depois foi liberado para ir ao Rio de Janeiro. O treinador volta aos trabalhos na segunda-feira (19).

No treinamento desta sexta, o auxiliar técnico Alexandre Mendes comandou as atividades. Foi realizado o primeiro treino coletivo com todos os atletas à disposição. Lucas Silva apareceu para ver os companheiros e logo após foi embora.

A ida de Renato para a capital fluminense já estava planejado com a direção gremista. Nas atividades do final de semana, Marcelo Salles, outro auxiliar, vai participar dos treinamentos.

Os jogadores foram divididos em três times e tiveram o primeiro treino coletivo. Apenas Jhonata Robert, Rodrigo Ferreira e Lucas Leiva não participaram por estarem no departamento médico. No momento que os dois times faziam o coletivo, o outro fazia atividades complementares.

