Inter Após reapresentação, Inter volta aos gramados para realizar a primeira atividade

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2022

No domingo (18), o grupo de Mano Menezes se desloca a um resort em Viamão. Foto: Ricardo Duarte/Inter No domingo (18), o grupo de Mano Menezes se desloca a um resort em Viamão. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após o recesso, o Inter realizou a primeira atividade nos gramados nesta sexta-feira (16). Depois da apresentação oficial, que aconteceu na sala de imprensa do estádio Beira-Rio, o elenco colorado treinaram no CT Parque Gigante. As atividades começaram na academia do clube e depois foram para o gramado.

O treinamento iniciou com corridas em volta do campo. Já no treino com bola, o grupo foi dividido em dois. Em um, os jogadores trocavam passes e no outro tentavam recuperar a posse. O treino durou cerca de 40 minutos.

Gabriel, que está se recuperando de lesão no joelho direito, permaneceu na parte interna do centro de treinamento. Edenilson, que está encaminhado com Atlético Mineiro e Braian Romero, que será emprestado para o Tijuana, do México, foram ausências das atividades.

Os comandados de Mano Menezes participam de mais uma atividade nesta sexta e no sábado (17) e domingo (18) estão previstas mais atividades no turno da manhã. No domingo (18), o elenco irá para um resort, em Viamão onde fica concentrado até 22 de dezembro.

