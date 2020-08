Por Redação Rádio Grenal | 16 de agosto de 2020

Após empatar em 0 a 0 com o Corinthians na Arena, o técnico Renato Portaluppi se disse satisfeito pelo desempenho da sua equipe e não descartou a importância do empate: “A minha equipe se comportou muito bem hoje. Buscou a vitória o tempo todo. Os números estão aí. Deu para ver que o Corinthians veio pelo empate”.

Apesar de dominar a partida, o Grêmio teve dificuldades de chegar efetivamente ao gol do adversário. Ora pela falta de cuidado ao finalizar, ora porque parava em Cássio. ”Na minha opinião o melhor jogador hoje foi o Cássio. Nós criamos, mas do outro lado tínhamos um grande goleiro. Estou bastante satisfeito com a minha equipe. Estaria frustrado se minha equipe não tivesse criado. Fiquei satisfeito hoje”, ressaltou o técnico.

A grande chance da vitória tricolor esteve nos pés de Diego Souza, na metade do segundo tempo, quando o árbitro consultou o VAR e marcou pênalti para o Grêmio em cima do próprio centroavante. E Diego desperdiçou, chutou para fora do gol do Timão. Renato, no entanto, não pareceu incomodado com o erro, e colocou a culpa nas circunstâncias: “Não é por falta de treinamento. Infelizmente ele errou. Ele é um dos cobradores, bate bem. Mas hoje foi infeliz”.

Mais uma vez questionado sobre a contratação de reforços, principalmente para o ataque, o técnico preferiu não citar nomes, mas garantiu que o tricolor está se movimentando para isso: “O problema é que temos poucos jogadores no mercado. Eu não costumo falar em nome de jogadores, só quando ele assina com o clube. Eu e a diretoria estamos trocando ideias para buscar reforços”.

“Eu volto a falar: fiquei muito satisfeito com a minha equipe hoje. Só faltou o gol. Infelizmente hoje a bola cismou em não entrar. Os números estão aí. Se o Grêmio tivesse ganhado, estariam todos exaltando a forma como jogamos”, finalizou o técnico.

* Por supervisão de: Marjana Vargas